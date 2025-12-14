Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Atılay Canel: Ligde kalacağımızı düşünüyorum - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Atılay Canel: Ligde kalacağımızı düşünüyorum

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ligdeki sıralamalarından kurtulmak istediklerini belirterek, "Bu sene ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÖNDE GÖTÜRDÜĞÜMÜZ MAÇTA BERABERLİK ÜZÜCÜ"

        Oyuna istekli başladıklarını söyleyen Canel, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol altına aldık. Rakibin 16. dakikada iki direk arasında gidip gelen şutu vardı. Bizim 2-3 yüzde 100 pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya da iyi başladık. 65’te bulduğumuz golle öne geçtik. 90+3’te yediğimiz golle beraberlikle gidiyoruz. Galip götürdüğümüz maçta berabere kalmak bizim için üzücü. Futbolcu kardeşlerim sahada iyi mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "LİGDE KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Son haftalarda takımın istekli olduğunu ifade eden Atılay Canel, "Son 2 haftaya baktığımızda; Kocaeli maçında daha istekliydi. Buralardan kurtulmak, yukarı çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Canel transferle ilgili ise, "Transfer konusunda; bunu yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte planlama yapılıyor. Bu sene ligde kalacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı