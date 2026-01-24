Atilla Atasoy: Çok hatam oldu

Müziğe mandolin çalarak başladığını anlatan Atilla Atasoy, öğrenim hayatı boyunca tiyatrodan müzikallere kadar pek çok sanatsal faaliyetin içinde yer aldığını belirtti. Atilla Atasoy, müzik yolculuğunun ilk yıllarını şu sözlerle anlattı: Pek çok müzik aleti çalmayı denedim ama telli çalgılara daha yetenekli olduğumu anladım. Kendi kendime deniyordum. Çünkü babam despot bir adamdı, oğlu, çalgıcı olsun istemiyordu.

Yüksek Eczacılık mezunu olan Atilla Atasoy, ailesinin beklentileriyle kendi tutkusu arasında kaldığını ifade ederek; "Babam ‘Oku da adam ol, sonra ne istiyorsan yap’ demişti. Ankara Radyosu sınavlarına hep ailemden gizli, kaçak girdim” dedi.

İlk 45’liği hakkında da konuşan Atilla Atasoy, müziğe duyduğu bağlılığı ve idealizmini dile getirdi: O kadar naif ve idealist bir çocuktum ki bu ilkler benim için çok önemliydi. Hep koşturuyorum. Çünkü bir aşk işi.” dedi. Atasoy; “Geçmişe baktığımda esefle kınadığım hatalarım var. Çünkü kimse bize öğretmedi ki, her şeyi el yordamıyla öğrendik. Çok hatam oldu” açıklamalarında bulundu.

Hayatındaki kırılma noktalarına da değinen Atilla Atasoy; “Gerek sosyal gerek özel hayatımda yaşanan aşklar, hüsranlar, evlilik, boşanma gibi durumların hepsinin bir travması oluyor. Bunların üstesinden yollara düşerek geldim. O yollarda kendim olmanın da kendi hakkımdan gelmenin de yolunu buldum. Dünya vatandaşı oldum.” diyen sanatçı, seyahatlerin kendisini dönüştürdüğünü ifade etti.