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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3.sezon hangi tarihte başlayacak? Atiye konusu ve oyuncuları

Netflix'in ilgiyle takip edilen Türk dizisi projelerinden Atiye, son aylarda en çok konuşulan konuların başında geliyor. İlk iki sezonuyla da oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte son durum...

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3.sezon hangi tarihte başlayacak? Atiye konusu ve oyuncuları

Atiye, 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı. Peki Atiye 3. sezon ne zaman gelecek?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE 3. YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Atiye 3. yeni sezon fragmanı henüz gelmedi. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

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