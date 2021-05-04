'Atiye'nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonAtiye dizisinin intihal davasında tedbir talebi reddedildi - Magazin haberleri
ABONE OL

Atiye dizisinin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

Yazar Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi

Atiye dizisinin intihal davasında tedbir talebi reddedildi - Magazin haberleri
'Atiye'nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul 2. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim, davacı Yonca Eldener'in sunmuş olduğu dava dilekçesini inceledi. Duruşmada taraflar yer almadı. Davacı Eldener, ayrıca mahkemeden dizinin dava süreci boyunca durdurulması için tedbir kararı talebinde de bulundu.

Duruşma davalı tarafın cevap dilekçesi sunması ve gerekli delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, Yonca Eldener'in tedbir talebini ise reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazar Yonca Eldener, mahkemeye sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde "Atiye'nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi ve bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir 'Yedi Uyananlar' adlı romanımdan alınmıştır. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık. Dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş'a ait 'Dünyanın Uyanışı' adlı romanın Atiye dizisiyle ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi.

Yazar, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, davalı prodüksiyon şirketine telif hakkı ve haksız rekabete ilişkin 2 bin lira maddi tazminat 90 bin lira ise manevi tazminat davası açtı.

DAHA ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU

Daha önce de yazar Buket Uzuner ve yazar Şengül Boybaş, başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisi ile ilgili aynı prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

Buket Uzuner'in 2015 yılında yayınladığı Toprak romanındaki 'Defne Kaman' ve 'Umay Nine' karakterleri, söz konusu dizide izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, yazar Şengül Boybaş ise 'Dünyanın Uyanışı' adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediği iddiasıyla dava açmıştı. Davalar ise devam ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 4 Mayıs 2021
'Çukur'da neler oldu? Yamaç ve Vartolu'nun büyük acısı
TELEVİZYONYamaç ve Vartolu'nun büyük acısı
Reyting sonuçları 3 Mayıs 2021! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu? Pazartesi reyting sonucu
TELEVİZYON3 Mayıs reyting sonuçları açıklandı
Netflix Fatma dizi konusu: Fatma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
TELEVİZYONİşte Fatma dizisi oyuncu kadrosu!
Kağıt Ev 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kağıt Ev 3. son bölüm...
TELEVİZYONKağıt Ev 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölüm
TELEVİZYONBüyük Selçuklu yeni fragman geldi mi?
Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 127. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 128. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Başulu Hatun tarihte kimdir? Başulu Hatun'u kim oynuyor?
TELEVİZYONBaşulu Hatun tarihte kimdir?
Bu Yaza Damga Vurmaya Hazırlanan "Cam Tavanlar" Dizisinden Romantik Tanıtım!
TELEVİZYON"Cam Tavanlar" Dizisinden Romantik Tanıtım!
Güldür Güldür Show 264. yeni bölüm fragmanı yayında - Güldür Güldür Show yeni bölüm skeçleri
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'da kahkaha tufanı!