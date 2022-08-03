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Atla Gel Şaban ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Aydemir Akbaş'ın yazdığı Atla Gel Şaban filmi, bu akşam Show Tv'de izleyenleriyle buluşuyor. Peki, Atla Gel Şaban ne zaman, nerede çekildi ve oyuncuları kimler?

Atla Gel Şaban ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, başrollerin Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin paylaştığı 1984 senesinde çekilen Atla Gel Şaban filmi, bu akşam Show Tv'de saat 20.00'de izleyicileriyle buluşuyor. İşte filmle ilgili ayrıntılar...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİMDİR?

- Kemal Sunal

- Nizam Ergüden

- Dinçer Çekmez

- Yaşar Güner

- Reha Yurdakul

- Metin Çekmez- Turgut Özatay

- Ahmet Turgutlu

- Renan Fosforoğlu

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