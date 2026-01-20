Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: Antalya’da 1 kişi gözaltına alındı

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray: Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, IICEC'in bu yıl paylaştığı Türkiye'nin kritik enerji mineralleri görünümü raporunu, bu kapsamlı çalışmanın detaylarını ve Türkiye'nin bu noktadaki yolculuğunu Habertürk'e anlattı