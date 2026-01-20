Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: Antalya’da 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha bugün Antalya'da gözaltına alındı, gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalarda, il dışından bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1 GÖZALTI DA ANTALYA'DA SAYI TOPLAM 9'A YÜKSELDİ
Ekiplerin çalışmalarının devamında, il dışında paylaşım yaptığı tespit edilen 1 zanlı daha yakalandı.
Öte yandan, paylaşımlar nedeniyle yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve Adana'da adliyeye sevk edilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadelerinin alınacağı belirtildi.