Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli tutuklandı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTO: İHA