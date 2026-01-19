Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli tutuklandı Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

