        Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:30
        Atlas'ın ailesine tehdit eden üç zanlı tutuklandı
        Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        FOTO: İHA

