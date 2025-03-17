Atletico Madrid: 2 - Barcelona: 4 | MAÇ SONUCU İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Atletico Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 4-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Barcelona, maç eksiğine rağmen ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Habertürk Giriş: 17.03.2025 - 01:04 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:04 facebook

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