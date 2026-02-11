Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk etabı dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Metropolitano'da oynanacak mücadele öncesinde, Atletico Madrid- Barcelona maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Simeone'nin öğrencileri, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Katalan ekibi ise, zorlu deplasmandan galip gelip finale göz kırpmayı hedefliyor. Peki, "Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid- Barcelona maçı saati...
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid- Barcelona maçı 12 Şubat Perşembe (yarın) 23.00'te oynanacak.
Metropolitano'da oynanacak zorlu müsabaka S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Musso, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Mendoza, Koke, Baena, Lookman, Griezmann