Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid- Barcelona İspanya Kral Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid- Barcelona muhtemel 11

        Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya Kral Kupası yarı final ilk etabı dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Metropolitano'da oynanacak mücadele öncesinde, Atletico Madrid- Barcelona maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Simeone'nin öğrencileri, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Katalan ekibi ise, zorlu deplasmandan galip gelip finale göz kırpmayı hedefliyor. Peki, "Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid- Barcelona maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 13:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanya futbolunun iki devi Atletico Madrid ile Barcelona, Copa del Rey’de finale bir adım kala yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu dev karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağı, karşılaşmanın başlama saati ve yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağı gibi detayları araştırıyor. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        2

        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Atletico Madrid- Barcelona maçı 12 Şubat Perşembe (yarın) 23.00'te oynanacak.

        Metropolitano'da oynanacak zorlu müsabaka S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.

        3

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Musso, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Mendoza, Koke, Baena, Lookman, Griezmann

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Garcia, Cancelo, Araujo, Garcia, Martin, De Jong, Bernal, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye