        Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Atletico Madrid, İtalyan devi Inter'i konuk ediyor. Devler Ligi'nde yoluna 4'te 4 ile dolu dizgin devam eden Inter, zorlu Madrid deplasmanında galip gelerek ilk 8 için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Atletico Madrid ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, "Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Atletico Madrid-Inter muhtemel 11'leri...

        Giriş: 26.11.2025 - 18:38 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:00
        Atletico Madrid-Inter maçı için geri sayım başladı. Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Atletico Madrid-Inter karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Atletico Madrid-Inter maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...

        ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Atletico Madrid - Inter maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        ATLETICO MADRID - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele Tabii Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        ATLETICO MADRID - INTER MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Atletico Madrid karşısında forma giymesi bekleniyor.

        ATLETICO MADRID-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

        Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram

