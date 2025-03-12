Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Atletico Madrid ile Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İki İspanyol takımı, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Gözler milli oyuncumuz Arda Güler'de olacak. Eflatun beyazlılar, geçtiğimiz hafta Santigo Bernabeu'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...
Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati araştırılmaya başlandı. Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan taraf 2-1'lik galibiyetle eflatun beyazlılar olmuştu. Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Geri sayım sürerken milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynayamayacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı, 12 Mart 2025 Çarşamba bugün TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
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MUHTEMEL 11’LER
ATLETİCO MADRİD: Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez
REAL MADRİD: Courtois, Raul, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler son dönemde oynanan maçlarda çok fazla forma şansı bulamıyor.
Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi.
Güler'in bu akşam oynanacak mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.
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