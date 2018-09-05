Atletico Nacional - Atletico Bucaramanga maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Nacional, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Atletico Bucaramanga takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Atletico Nacional 12 puanla 5. sırada, Atletico Bucaramanga 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Nacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Bucaramanga, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Nacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Bucaramanga sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Nacional son hafta oynanan Medellin maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Bucaramanga ise America de Cali maçında 1-0 yenildi.

Atletico Nacional, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Atletico Bucaramanga, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Bucaramanga 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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