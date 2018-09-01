Atletico Paranaense - Bahia maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 02 Eylül 2018 Pazar günü Bahia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Atletico Paranaense 24 puanla 13. sırada, Bahia 25 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 753. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Bahia kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense son haftadaki Palmeiras müsabasında 3-0 kazandı.

Bahia ise Sao Paulo maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 21 gol attı, 10 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 5 gol atarken 15 gol yedi.

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