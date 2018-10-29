ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve ekibiyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ATO ile PTT'nin yerli ve milli ekonomi seferberliğinde ATO üyelerinin işlerini ve ticaretlerini geliştirebilmeleri için ortaklaşa yapılabilecekler ele alındı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, PTT AŞ'nin çağın gereklerine göre yenilenmeyi başardığını, kargo taşımacılığına lojistik faaliyetleri de eklediğini, tüm bu çalışmaları da elektronik ticaret bölümüyle taçlandırdığını kaydetti.

ATO üyelerini lojistik, elektronik ticaret gibi konularda desteklemek ve yönlendirmek istediklerini belirten Baran, "Yerli ve milli şirketimiz PTT AŞ ile iş birliği halinde çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

Baran, PTT ile iş birliğinin ilk ayağının elektronik ticaret konusunda olacağını bildirdi.

Toplantıya, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, PTT Genel Müdür Yardımcıları Gürbüz Akbulut ve Cumali Yüksek, e-PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT Pazarlama Daire Başkanı Özge Denli, PTT Bank Daire Başkanı Servet Akdeniz ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

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