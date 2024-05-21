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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi ve SAIC'den elektrikli otomobil anlaşması - Otomobil Haberleri

        Audi ve SAIC'den elektrikli otomobil anlaşması

        Audi ve Çinli otomotiv üreticisi SAIC, ortak girişim anlaşmasına imza atacaklarını duyurdular. Anlaşma kapsamında, yeni bir otomobilin pazara çıkış süresini yüzde 30'dan daha fazla hızlandıracak 'Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform' adı verilen yeni mimari üzerine inşa edilen elektrikli otomobiller geliştirilecek. Yeni elektrikli modellerden ilki ise 2025 yılında piyasaya çıkacak

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 21.05.2024 - 08:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:08
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        Otomobilleri daha hızlı üretecek anlaşma
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        Volkswagen (VW) Grubu markalarından Audi, Çinli üretici SAIC ile yeni bir işbirliğine gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin ortak girişimi ile Çin pazarına özel yeni bir elektrikli otomobil platformu geliştirilecek.

        VW'nin Çin'deki dönüm noktası niteliğindeki ortaklık anlaşmasından yaklaşık 10 ay sonra gelen bu hamle, batılı markalar ve eski otomobil üreticileri üzerinde, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de yoğunlaşan elektrikli otomobil yarışından sağ çıkmak için yeniden organize olmaları yönünde artan baskıyı gösteriyor.

        Audi, uzun süren fiyat savaşlarının ortasında Tesla'nın gerisinde kalmıştı. Markanın yeni adımının, rekabette öne çıkmak için atıldığı kaydediliyor.

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        İLK MODEL 2025'TE YOLA ÇIKACAK

        Yapılan açıklamaya göre, Audi ve SAIC, yeni bir otomobilin pazara çıkış süresini yüzde 30'dan daha fazla hızlandıracak 'Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform' adı verilen yeni mimari üzerine inşa edilen modeller geliştirecek.

        Açıklamaya göre, yeni platform üzerinde üretilecek yeni elektrikli modellerden ilki 2025 yılında piyasaya çıkacak.

        VW, Temmuz ayında Xpeng'in yüzde 4.99'unu satın alacağını ve yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni bir sayfa açacağını ve 2026 yılına kadar da iki Volkswagen markalı elektrikli modeli bu ortaklık kapsamında piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu.

        Audi, biri SAIC ve diğeri FAW ile olmak üzere iki ortak girişimi aracılığıyla Çin'deki iki elektrikli modeli olan Q4 e-tron ve Q5 e-tron için VW'nin elektrikli otomobil platformu MEB'i kullanıyor.

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