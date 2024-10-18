Austin Butler ve Matt Smith yeni filmlerinin setinde 1990'lı yıllardan fırlamış gibiler
Başrollerde Austin Butler ile Matt Smith'in yer aldığı 'Caught Stealing' filminin setinden fotoğraflar paylaşıldı. İkili, 1990'lı yıllar tarzıyla dikkat çekti
Austin Butler ile Matt Smith şu sıralar aksiyon dolu yeni filmleri üzerinde çalışıyor.
İki ünlü oyuncunun başrolleri paylaştığı 'Caught Stealing' filminin setinden fotoğraflar yayımlandı.
33 yaşındaki Austin Butler her zamankinden farklı görünmese de 44 yaşındaki Matt Smith, bambaşka bir tarzda objektiflere yansıdı. ,
Renkli ve punk tarzı saçlarıyla Matt Smith, 1990'lı yıllardan fırlamış gibiydi.
Charlie Huston'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'Caught Stealing', 1990'ların New York şehir merkezinde, yeraltı suç dünyasında farkında olmadan vahşi bir hayatta kalma mücadelesine atılan eski beyzbol oyuncusu Hank Thompson'ı (Austin Butler) konu alıyor.