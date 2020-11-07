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İkinci el araç alım-satım sürecinde yaşanabilecek suistimallerin engellenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen ekspertiz raporu, ikinci el araç piyasasında yeni standartları gündeme getirdi.

Düzenlemeyle birlikte merdiven altı işletmeler tarafından yaratılan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için mevzuata uygun şekilde uzman incelemesi yapan, teknik yeterliliği olan, kalite belge ve standartlarına sahip firmalar ön plana çıktı.

Son olarak, hasar onarım firması Auto King de, ekspertiz hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

İkinci el araç alacak kişilerin standartlara aykırı şekilde yapılan onarımlar nedeniyle zarara uğramalarını engellemenin, Auto King Ekspertiz hizmetini hayata geçirmelerinde önemli bir etken olduğunu belirten Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, "Tüm markalar kapsamında mekanik bakım ve hasar onarımı yapıyor olmamız nedeniyle suistimale açık uygulamaları tespit ederek tespit edilen arıza ve bakım ihtiyaçlarını garanti kapsamında karşılayabilecek donanıma sahibiz. Kurulduğumuz günden bu yana oluşturduğumuz 1.3 milyon adetlik onarım ve bakım analizlerimize göre araçların standart TRAMER kayıtlarının dışında kayıtlı olmayan geçmiş hasarlarını raporlama imkanımız var" dedi.

300 SERVİS NOKTASI OLACAK

Auto King ekspertiz hizmet merkezlerinin yatırım bütçesinin servisin bulunduğu il, ilçe ve fiziksel şartlara göre değişiklik göstermekle birlikte 500 bin ile 600 bin TL arasında seyrettiğini söyleyen Engin Atakan, kısa dönemde öncelikli hedeflerinin hizmet standartları yüksek, eğitimli ve sertifikalı personellerin servislere dahil edilmesi olduğunu ifade etti.

Atakan, orta vadede Auto King’ten bağımsız münhasır ekspertiz noktalarını hayata geçireceklerini bildirerek üç yıl içerisinde franchise modeli ile geliştirilen en az 300 servis noktasının faaliyete geçeceğini ve her bir ekspertiz servisinin yıllık 3 bin olmak üzere toplamda 900 bin araca ekspertiz hizmeti vereceğini belirtti.