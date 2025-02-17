AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti 2024-2025: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri ilgili araştırmalar hız kazandı. Kılavuza göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan veya uzaktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti ile ders ekle-sil işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler…
AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Şubat'ta başlıyor ve 2 Mart’ta sona erecek. Yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...
2024-2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre, AUZEF Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri, 17 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 17.02.2025 - 02.03.2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025
Üstten Ders Alma Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025
DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?
17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 24 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından kısa sürede gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödeme yapıldıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.
‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statü, dersler seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncelle- necek. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.
Ders ekle-sil işlemleri 3 Mart 2025 – 7 Mart 2025 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.
Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derSlerini almak isteyen öğrenciler, DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlarına göre yapabilmektedir.
DD ve DC derslerini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Dönem sonunda bu derslerden alınacak olan en son harf notu geçerli olacak. DD ve DC derslerin seçimi yapılırken bu derslere ait harf notunun düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 3 Mart 2025 – 07 Mart 2025 tarihleri arasında kendileri seçecek. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.
KAYIT YENİLEME İŞLEM ADIMLARI
1.ADIM
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
2. ADIM
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası’ na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.
NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.
Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenciye aittir.
3. ADIM
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.
NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.
AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ