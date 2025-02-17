DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?

17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 24 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından kısa sürede gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödeme yapıldıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statü, dersler seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncelle- necek. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.

Ders ekle-sil işlemleri 3 Mart 2025 – 7 Mart 2025 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.

Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derSlerini almak isteyen öğrenciler, DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlarına göre yapabilmektedir.

DD ve DC derslerini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Dönem sonunda bu derslerden alınacak olan en son harf notu geçerli olacak. DD ve DC derslerin seçimi yapılırken bu derslere ait harf notunun düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 3 Mart 2025 – 07 Mart 2025 tarihleri arasında kendileri seçecek. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.