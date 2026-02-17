Canlı
        Haberler Bilgi Gündem AUZEF kayıt yenileme ne zaman? 2026 AUZEF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?

        AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ödeme işleminden sonra Fakülte tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2026 AUZEF kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:42
        AUZEF kayıt yenileme sürecinde geri sayım sona eriyor. Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, bahar dönemi derslerine katılım sağlayamayacak. Bu kapsamda AUZEF kayıt takvimi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman? 2026 AUZEF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

        AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        AUZEF kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Değerli Öğrencilerimiz,

        2025 – 2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlanmıştır.

        Kayıt Yenileme Tarihleri : 18 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

        Ders seçim Tarihleri: 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

        Ders Ekle - Sil Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026

        Üstten Ders Alma Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026

        AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        1. Kayıt Yenileme

        Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

        Referans numaranızı almak için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

        2. Ödeme İşleminin Tamamlanması

        AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.

        Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

        Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

        • Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.

        • Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 199,5 TL yansıtılır.

        • Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil edilecek katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınmaktadır.

        3. Kayıt Yenileme İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi

        Ödeme işleminden sonra Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).

        Öğrenci ders alımında değişiklik yapmak istediği takdirde, ders ekle sil tarihinde DD ve DC harf notlu dersleri için talepte bulunabilir. Değişiklik için ilgili tarihte öğrencinin çözüm merkezinden talep oluşturması gerekmektedir.

