• Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.

• Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 199,5 TL yansıtılır.

• Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil edilecek katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınmaktadır.