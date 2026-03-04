Canlı
        AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı! İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı! İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF kayıt yenileme sürecini merak ediyor. Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. İşte, AUZEF kayıt yenileme tarihi ve tüm detaylar

        Giriş: 04.03.2026 - 14:07
        1

        AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Kayıt yenileme işlemleri 6 Mart Cuma 23.59'a kadar devam edecektir. Peki AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        2

        AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

        Değerli Öğrencilerimiz,

        Kayıt yenileme işlemleri 6 Mart Cuma 23.59'a kadar devam edecektir. AKSİS-AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim-Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranızı alarak Halkbank şube/ATM'lerinden veya otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ödemenizi yapabilirsiniz.

        3

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Kayıt yenileme işlemleri 6 Mart 2026 tarihinde sona eriyor.

        AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. Referans numaranızı öğrenmek için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle otomasyon sistemine giriş yapınız.

        Otomasyona giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden “Harç Bilgileri” bölümüne girerek “Referans Numarası” kısmından numaranıza ulaşabilirsiniz.

        Ödeme işlemini, aldığınız referans numarasıyla Halkbank şube veya ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme için aynı sayfada bulunan “Ödeme Yap” butonunu tıklamanız yeterlidir.

