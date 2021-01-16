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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Beklenen haber geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı. 2-10 Ocak tarihlerinde düzenlenen sınavların sonuçlarına AUZEF giriş sayfasından ulaşmak mümkün. Peki AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin tarafından yapılan açıklamada, 2021 AUZEF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirdi. Peki AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yukarıda yer alan linke tıklayın ardından kullanıcı adınızı ve parolanızı girin böylece AUZEF sınav sonuçlarınıza erişebileceksiniz.

AUZEF SINAV NOTU NASIL HESAPLANIYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF),İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

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