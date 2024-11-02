AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta? Güz dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bu noktada öğrenciler "AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan yönergede saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlarda öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. AUZEF güz dönemi ara sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Peki, AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayınlandı. Böylece güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, AUZEF vize sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde yapılacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.
AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
AUZEF ara sınav giriş belgeleri 29 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
Adaylar, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.
AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.
AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların tamamlanmasının ardından AUZEF soruları ve cevaplarının yayınlanması bekleniyor.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Öğrenciler ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
Meslek yüksekokullarının, öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO'su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin Ön Lisans diploması verilir.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
Genel not ortalamasının en az 2,00 olması
İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.
Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.
Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.