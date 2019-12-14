"İçimden geldi, senin pek gelmese de..."

Av Mevsimi oyuncuları kimler? Av Mevsimi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Bir cinayet araştırması için yola çıkan iki polisin başından geçen olayları anlatan Av Mevsimi filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

AV MEVSİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Ferman (Avcı)

Cem Yılmaz - İdris (Deli)

Çetin Tekindor - Battal Çolakzade

Melisa Sözen - Asiye

Okan Yalabık - Hasan (Çömez)

Mahir İpek - Murat Öneş

Emine Şans Umar - Cevriye

Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer

Nergis Çorakçı - Hatun

Mustafa Avkıran - Müslüm

Gamze Süner Atay - Müzeyyen

Şefika Ümit Tolun - Hilal

Murat Serezli - Altan Dardanel

Dila Akbaş - Pamuk

Bartu Küçükçağlayan - Kamuran

Cahit Gök - Vakkas

Bilgehan Sezer - Abbas

Cansu Koç - Yasemin

Murat Aygen - Şevket Altun

Gizem Akman - Ceylan

Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı

Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)

Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru

Tolga Polat - Anestezist

Engin Hepileri - Asiye'nin patronu

AV MEVSİMİ KONUSU NEDİR?

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.

Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor),kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.

AV MEVSİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Flimin çekimlerinin çoğu İstanbul’da tamamlandı. Toplamda 17 farklı semtte kurulan setler sayesinde filmin gerçekçiliğinin ve etkileyiciliğinin oldukça başarılı bir şekilde sağlandığını söylemek yanlış olmaz. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu’dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca’nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.