Av Mevsimi oyuncuları kimler? Av Mevsimi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Bir cinayet araştırması için yola çıkan iki polisin başından geçen olayları anlatan Av Mevsimi filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
AV MEVSİMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şener Şen - Ferman (Avcı)
Cem Yılmaz - İdris (Deli)
Çetin Tekindor - Battal Çolakzade
Melisa Sözen - Asiye
Okan Yalabık - Hasan (Çömez)
Mahir İpek - Murat Öneş
Emine Şans Umar - Cevriye
Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer
Nergis Çorakçı - Hatun
Mustafa Avkıran - Müslüm
Gamze Süner Atay - Müzeyyen
Şefika Ümit Tolun - Hilal
Murat Serezli - Altan Dardanel
Dila Akbaş - Pamuk
Bartu Küçükçağlayan - Kamuran
Cahit Gök - Vakkas
Bilgehan Sezer - Abbas
Cansu Koç - Yasemin
Murat Aygen - Şevket Altun
Gizem Akman - Ceylan
Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı
Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)
Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru
Tolga Polat - Anestezist
Engin Hepileri - Asiye'nin patronu
AV MEVSİMİ KONUSU NEDİR?
Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.
Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor),kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.
Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.
AV MEVSİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Flimin çekimlerinin çoğu İstanbul’da tamamlandı. Toplamda 17 farklı semtte kurulan setler sayesinde filmin gerçekçiliğinin ve etkileyiciliğinin oldukça başarılı bir şekilde sağlandığını söylemek yanlış olmaz. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu’dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca’nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.
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