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Avcı, bordo-mavili takımın başında en farklı yenilgisini aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en farklı yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonu arıyor

Avcı, bordo-mavili takımın başında en farklı yenilgisini aldı
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor karşısında deplasmanda oynadığı maçı 5-0 kaybetti. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı Abdullah Avcı ile birlikte rakibi karşısında en farklı yenilgisini alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Karadeniz ekibinin başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ligde 86 maçta 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Attığı 133 gole karşılık ise kalesinde 82 gol gördü. Avcı, cezası nedeniyle geçtiğimiz sezon oynanan Giresunspor maçında yedek kulübesinde yer almamıştı. Deneyimli teknik adam döneminde Trabzonspor, şampiyonluk kupası ve 2 Süper Kupayı müzesine getirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN ESER YOK

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 13 puan gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 34 gole karşılık ise kalesinde 13 gol görmüştü ve elde ettiği 42 puanla ligde zirvede yer alıyordu.
Bu sezon ise bordo-mavililer 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü ve 29 puanla 6. sırada yer aldı.

CAN SIKAN MAĞLUBİYETLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başına geçtiği 2020-2021 sezonunda takımında başında çıktığı 32 maçta 3 mağlubiyet, şampiyonluğun geldiği 2021-2022 sezonunda 3 mağlubiyet alırken bu sezon ise lig tamamlanmadan 17 maçta 4 mağlubiyet aldı.

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