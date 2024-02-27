Avcılar'da bandolu motosikletli gelin alayı

Nikahtan sonra eşiyle motosiklet üzerinde poz veren Mert Tercan, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bizim gibi motosiklet grubunda olan herkesin her şeyi farklı olur. Biz zaten bir aile gibiyiz herkes elinden gelen her şeyi yapar. Gününü söylemem yeterli oldu" dedi.