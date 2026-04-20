        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da bina yangını: 20 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da bina yangını: 20 kişi kurtarıldı

        İstanbul Avcılar'da 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 01:05 Güncelleme:
        Avcılar'da bina yangını: 20 kişi kurtarıldı

        Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü

         Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
