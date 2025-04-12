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        Haberler Yaşam Avcılar'da demir ustası, atık malzemeleri esere dönüştürüyor

        Avcılar'da demir ustası, atık malzemeleri esere dönüştürüyor

        Avcılar'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanan 35 yıllık demir işleme ustası Hüseyin Ergen, hayal gücü ile birbirinden farklı figürler ortaya çıkardı. Farklı figürler ilgi odağı olurken, Hüseyin Ergen, "Hedefim geri dönüşüme dikkat çekmek ve neler yapabileceğimi kanıtlamaktı. Başardığımı sanıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:25
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        Avcılar'da demir ustasından sanat
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        Demir işleme ustası olarak 35 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 5 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yaptı.

        Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, hedefinin geri dönüşüme dikkat çekmek ve atık malzemelerden neler yapılabileceğini kanıtlamak olduğunu söyledi.

        "FARKLI YERLERDE KULLANILAN MALZEMELERİ TOPLADIM"

        Demir işleme ustası Hüseyin Ergen, "Burada yaptığım eserler arasında şövalyeden, at kafasına kadar çok değişik figürler var. Bu malzemeleri çok farklı yerlerde kullanılan malzemelerden topladım. En sevdiğim figürüm Karayip korsanlarının gemisi. İçinde tayfaları var. Bir diğer çalışmam da sağlıklı bir kadın ve göğüs kanserine dikkat çekmek için üzerinde çalıştığım bir figür. Hayalimdeki canavarı da ortaya çıkardım. Burada adaleti temsil eden terazi de var" dedi.

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        "TÜRKİYE'DE TEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

        Hüseyin Ergen, "Ben bu işin okulunu okumadım. Eğitimini görenlere de saygım var. Ancak bende proje, çizim, bilgisayardan çıkma ve benzeri yok. Şuradaki dinozor 1 ton 700 kilo ağırlığında. Tamamen araba parçalarından oluşuyor. Gerektiğinde iki ayrı parçaya ayrılıp taşınabilecek. Yanında evrim geçirmemiş bir yavrusunu da yaptım. Şaha kalkmış at figürümde binlerce kaynak puntası var. Türkiye'de tek olduğumu düşünüyorum. Yaptığım figürler tamamen hayal gücüm" diye konuştu.

        "ATIK MALZEMEDEN YAPILABİLMESİ ÇOK GÜZEL"

        Atölyenin önünden geçerken, çocuklarıyla eserleri inceleyen Begüm Coşkun, "Hepsi çok güzel. Çok emek sarf edilmiş. Bunların atık malzemeden yapılabilmesi de çok güzel. Gelip geçince bakıyor, hayran oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #atık malzemelerden eser
        #demir ustası
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