Avcılar'da demir ustası, atık malzemeleri esere dönüştürüyor

Demir işleme ustası olarak 35 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 5 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yaptı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, hedefinin geri dönüşüme dikkat çekmek ve atık malzemelerden neler yapılabileceğini kanıtlamak olduğunu söyledi.

"FARKLI YERLERDE KULLANILAN MALZEMELERİ TOPLADIM"

Demir işleme ustası Hüseyin Ergen, "Burada yaptığım eserler arasında şövalyeden, at kafasına kadar çok değişik figürler var. Bu malzemeleri çok farklı yerlerde kullanılan malzemelerden topladım. En sevdiğim figürüm Karayip korsanlarının gemisi. İçinde tayfaları var. Bir diğer çalışmam da sağlıklı bir kadın ve göğüs kanserine dikkat çekmek için üzerinde çalıştığım bir figür. Hayalimdeki canavarı da ortaya çıkardım. Burada adaleti temsil eden terazi de var" dedi.

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"TÜRKİYE'DE TEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Hüseyin Ergen, "Ben bu işin okulunu okumadım. Eğitimini görenlere de saygım var. Ancak bende proje, çizim, bilgisayardan çıkma ve benzeri yok. Şuradaki dinozor 1 ton 700 kilo ağırlığında. Tamamen araba parçalarından oluşuyor. Gerektiğinde iki ayrı parçaya ayrılıp taşınabilecek. Yanında evrim geçirmemiş bir yavrusunu da yaptım. Şaha kalkmış at figürümde binlerce kaynak puntası var. Türkiye'de tek olduğumu düşünüyorum. Yaptığım figürler tamamen hayal gücüm" diye konuştu.