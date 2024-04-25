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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

        Avcılar'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

        İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:16
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        Avcılar'da Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

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         Duvarla birlikte kaldırımın bir kısmı da çöktü.

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        Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, sokak da trafiğe kapatıldı.

        Yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

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        Olay yerine gelerek incelemede bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, AA muhabirine, binada tarama ve tespit çalışması yürüttüklerini söyledi.

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        İlk bulguların binada bir hasar olmadığını gösterdiğini belirten Çaykara, "Ekiplerimiz hızlı şekilde analiz çalışmalarını tamamlayacak. Binada hasar tespiti varsa bununla ilgili adımlarımızı atacağız. Yoksa da gerekli işlemleri burada yapacağız. Mutluluğumuz bir can kaybı olmaması." dedi.

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        Bina sakinleri de olayın bir anda meydana geldiğini, duvarın yıkılmasının ardından dışarı çıktıklarını aktardı. Belediye ekipleri, molozların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        #istanbul avcılar
        #duvar çökmesi
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