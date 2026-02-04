Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da otomobile silahlı saldırı... Sürücü yaralandı! | Son dakika haberleri

        Avcılar'da otomobile silahlı saldırı... Sürücü yaralandı!

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, araç içinde bulunan sürücü Samet Yeni omzundan yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:26
        Park halindeki araca silahlı saldırı!
        Avcılar'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında aracın içinde bulunan ve omzundan yaralanan sürücü Samet Yeni, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

        DHA'nın haberine göre olay; saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        OMZUNDAN VURULDU

        Bu sırada aracın içinde bulunan sürücü Samet Yeni, omzundan vuruldu.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen sürücü Samet Yeni ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        "YANINA GİTTİĞİMDE BİR İSİM SÖYLEDİ"

        Yaralanan Samet Yeni'nin kendisinin yeğeni olduğunu belirten Hamza Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatıyordu, yanına gittiğimde bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

