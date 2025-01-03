Avcılar'da sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı Avcılar'da bir kadın tarafından ağızlığı olmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisini öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı G.A. isimli kadın tutuklandı. Yasaklı ırklardan olan köpek ise Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:22 facebook

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