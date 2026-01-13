Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 01:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 01:19
        Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Avcılar'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre, evde yapılan aramada 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, hap üretiminde kullanılan 7 makine ile hap ambalajında kullanılan 3 şerit ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        Ana Haber Bülteni - 11 Ocak 2026 (Gümüşün Yükselişi Ne Kadar Sürecek?)

        Megakente yoğun kar yağışı uyarısı. Halep'te siviller ne zaman eve döner? Trump'tan orduya Grönlad talimatı. Piyasalarda altın - gümüş dalgalanması. 2025 faiz indirimiyle tamamlandı, 22 Ocak'ta beklenti ne? Türkiye'den Avrupa'ya Obüs ihracatı. ABD neden Maduro'yu kaçırdı? Konya'da obruklar neden artıyor? Ana Haber Bülteni'ni Dilek Gül sundu.

