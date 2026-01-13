Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Avcılar'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre, evde yapılan aramada 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, hap üretiminde kullanılan 7 makine ile hap ambalajında kullanılan 3 şerit ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

