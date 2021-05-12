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HaberlerGündem3. SayfaAvcılar’da baltalı, sopalı kavga
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Avcılar’da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı

İstanbul Avcılar’da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların baltalı ve sopalı kavgasında bir kişi yaralandı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar’da baltalı, sopalı kavga
İHA

Avcılar’da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle baltalı ve sopalı kavga çıktı. Kavga da bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki iki aile arasında yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve balta ile saldırmaya başladı. Saldırının ardından taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavganın ardından elinde balta ile dolaşan bir şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.

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