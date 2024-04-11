Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Avcılar’daki metrobüs üstgeçidinde izdihama dönen yoğunluk

        Avcılar’daki metrobüs üstgeçidinde izdihama dönen yoğunluk

        Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde metro ve metrobüslerde yoğunluk oluştu. Avcılar'da metrobüse en yakın durak olan İBB Sosyal Tesisleri durağında günboyu yaşanan yoğunluk izdihama dönüştü. Şirinevler metrobüs durağında da yoğunluk yaşanırken, Üsküdar metrosunda vatandaşlar kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metrobüste izdiham
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağında metrobüs üst geçidinde yoğunluk oluştu. Bebek arabalı ve engelli araçlarıyla durağa ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli Haberi Görüntüle

        "İNSANIMIZ HER ŞEYİN GÜZELİNE LAYIK"

        Vatandaşlar üst geçitte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluktan şikayet eden bir vatandaş "Geldiğime geleceğime pişman oldum. Hiçbir yer engeliye uygun değil. Her taraf tümsek keşke gelmeseydim " diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Şurayı görüyorsunuz İstanbul gibi büyük bir metropole yakışmayan bir görüntü. İnsanlarımız herşeyin en güzeline layık. Bu konuyla ilgili mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor. "dedi.

        YOĞUNLUK OLUŞTU

        İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olmasını fırsat bilenler toplu taşımayı tercih etti. Şirinevler metrobüs durağında bekleyenler yoğunluk oluşturdu. Üsküdar'daki metro istasyonunda oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avcılar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında