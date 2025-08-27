Avengers: Endgame (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğinde olan Avengers: Endgame filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo oturmaktadır. Peki, Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı ne zaman çekildi? İşte detaylar...

AVENGERS ENDGAME KONUSU NEDİR?

‘Avengers Infinity War’un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

AVENGERS: ENDGAME OYUNCULARI KİMLER?