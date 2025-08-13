AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı başlıyor!

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, bu hafta sonu İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 16-17 Ağustos tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacak yarışlar Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Süper ve maxi olmak üzere iki ayrı kategoride iki ayrı yarışın koşulacağı organizasyonda TOSFED Track Faest etkinliği de yapılacak.

Organizasyon 16 Ağustos Cumartesi saat 12.30'da serbest antrenmanlar, 13.45'te resmi antrenmanlar ve 14.45'de sıralama turları ile başlayacak.

17 Ağustos Pazar günü ise saat 11.45'teki resmi antrenmanların ardından, 14.00'te ilk yarışlar, 17.00'de ikinci yarışlar koşulacak ve organizasyon 18.15'deki ödül töreniyle sona erecek.