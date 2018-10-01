Avlu dizisi Perşembe akşamı 13. son bölümüyle ekranlara geldi. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? İşte Avlu'nun yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

AVLU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Avlu'nun 14. yeni bölüm fragmanı...

AVLU DİZİSİ 13. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Kudret ve Deniz kozlarını paylaşıyor!



Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…

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