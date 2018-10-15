Avlu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Avlu dizisinin son bölümünde neler yaşandı?
Avlu dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray gibi başarılı isimler rol alıyor. Limon Film'in yaptığı Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir? İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
15.10.2018 - 17:07 | Güncelleme:
Avlu dizisinin, 16. yeni bölümü Perşembe akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Avlu dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?
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Avlu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Avlu dizisinin son bölümünde neler yaşandı? - Son Dakika Haberler/avlu-16-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-avlu-dizisinin-son-bolum-ozeti-21801702180170
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