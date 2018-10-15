Avlu dizisinin, 16. yeni bölümü Perşembe akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Avlu dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

AVLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Kudret İntikam Planları Yapıyor!

Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?

AVLU OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Nergis Öztürk (Zerrin), Kenan Ece (Murat Ünal), Teoman Kumbaracıbaş (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Şeyla Halis (Jale Şahin), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk), Tuğrul Tülek (Sinan), Simel Keçicioğlu (Derya), Selen Seyven (Heves)

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı Avlu dizisi 16. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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