Avlu 20. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Avlu'nun bu akşam ekranlara gelen son bölümünde Deniz'in yolunu nasıl çizeceği büyük merak konusu oldu. Nihal müdürü Azra’nın öldürdüğü ortaya çıkınca Deniz’in tüm hayalleri yıkıldı, Azra ile Deniz'in arası açıldı. Zerrin bu durumu fırsata çevirmek için anında harekete geçti. Avlu 19. son bölüm ve 20. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

AVLU 20. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu 20. yeni bölüme dair detaylar yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

AVLU 19. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz yolunu nasıl çizecek?

Nihal müdürü Azra’nın öldürdüğü ortaya çıkınca Deniz’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Deniz ile Azra’nın dostlukları ciddi şekilde çatırdayınca, Zerrin bu durumu fırsata çevirmekte gecikmeyecektir. Peki şimdi tüm dengeler değiştiğine göre Deniz yolunu nasıl çizecektir?

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