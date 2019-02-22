Avlu 32. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Avlu'nun son bölümünde Deniz, Pelin'i kızı gibi sahiplenip onu korumaya kararlı olduğunu gösteriyor. Yeni gelen mahkum ise, Deniz'e hapishanede dışarıya açılan bir tünel olduğunu söylüyor. Zerrin'in kurduğu büyük tuzağa düşen Azra'nın başı büyük tehlikede. Azra hapishaneye geri mi dönecek? Avlu 31. son bölüm özeti ve 32. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
AVLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Avlu yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.
AVLU 31. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azra, Avlu’ya Geri Dönüyor
Deniz, Pelin’i kanatlarının altına almış, kızın etrafındaki her türlü tehlikeyi savuşturmak için elinden geleni yapmaktadır. Kudret bir yandan ortadan kaybolan torununu bir yandan da yanı başındaki köstebeği aramaktadır. Avluya gelen yeni mahkum Deniz’de şüphe uyandırır. Zerrin, Azra’nın elini kolunu sallayarak avludan gitmesine seyirci kalacak mıdır?
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