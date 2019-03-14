Avlu 35. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Deniz'in öldüğünü düşünen Avlu'da hüzün yerini intikam hırsına bıraktı. Avlu planı yaptı ve Kudret'i öldürmek için harekete geçti. Hasret tam bıçağı kaldırmış Kudret'i öldürecekti ki, Deniz Avlu'ya geri döndü. Avlu 34. son bölüm özeti ve 35. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

AVLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Ancak Avlu 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

AVLU 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kudret’e Büyük Şok!

Deniz'in ardından avluya hükmeden hüzün yerini yavaş yavaş öfkeye bırakmaktadır. Zerrin, ihmalkarlığı yüzünden açılan soruşturmayla boğuşurken, Azra aldığı bir haberle tekrar hayata bağlanır.

Kudret'in zafer sarhoşluğu kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulmasına sebep olacaktır.