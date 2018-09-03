Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerinde olduğu Limon Film imzalı Avlu dizisi sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Deniz'in, kızının intikamı için Kudret ile hesaplaştığı sezon finali sonrası yeni sezon merakla bekleniyor. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin yayınlanan sezon finalinde Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bıraktı. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermek olan Deniz için bu hiç kolay olmayacaktır.

Avlu dizisinin yeni sezonunun başlama tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon başlangıç tarihi netleştiği anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

AVLU DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızının katilini arıyor...



Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

Deniz, Ecem’in ölümü ile sarsılır...



Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

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