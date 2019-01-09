Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin kasım ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Kasım döneminde 2017 Kasım ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 21,6 artış kaydederek 293 puana ulaştı. Metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. En düşük artış ise ayakkabı kategorisinde görüldü.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2018’de İstanbul’da bin 379 TL, Anadolu’da 940 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2018'de bin 116 TL oldu.
KASIMDA METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ HİPERMARKETTE
Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği önceki yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 31,3'lük artış kaydetti.
Önceki yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,5, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,8, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,8, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16,5 artış gösterdi.
Kasım 2018 verileri önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişme yaşanmadığı gözlemlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, şunları kaydetti:
"AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin her durum ve koşulda sürekli artış göstermesi bir kez daha sektörümüzün taşıyıcı güç olduğunu gösterdi. Kasım ayı sonuçlarına göre endeks yüzde 21,6 artış gösterdi ve bu artış yüzde 21,62 olan enflasyon artışı ile aynı seviyelerde. Ziyaret sayısında bir değişim görünmüyor fakat bunun aralık ayı sonuçlarında yılbaşı alışverişlerinin de etkisi ile artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da kategoriler bazında en yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığını gösteriyor. Mobilyayı da içeren diğer ürünler kategorisi ile teknoloji kategorisinde yaşanan artışlarda, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimlerinin olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir."
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