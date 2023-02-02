AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu!

İstanbul'da olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipin uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

MERDİVEN SÖKÜLDÜ 3 PARMAĞA ULAŞILDI

Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi.