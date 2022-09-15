AVM'de uygunsuz görüntüye 15 yıl istendi

Ankara'nın en eski alışveriş merkezi olan Kızılay AVM esnafının, bir kişinin kadın müşterilere rahatsızlık verdiği yönünde şikâyeti üzerine polis ekipleri takip başlattı. Verilen eşkali takip eden polis, tarife uyan bir kişinin yürüyen merdivenlerde bir kadının uygunsuz görüntülerini çektiğini tespit etti.

SAVCIDAN 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi.

İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini kabul eden Mustafa K. hakkında, "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ŞİKÂYETÇİ OLAN KADININ DOSYASI AYRILDI

Uygunsuz görüntülerinin çekilmesi ile ilgili de avukat Ş.M., şikâyetçi oldu. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle, dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.