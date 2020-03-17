AVM'ler açık mı? AVM'lerin açılış kapanış saatleri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Coronavirüs ülkemizde de görülmesinin ardından ülke genelinde koronavirüs önlemleri arttı.

AVM'LER AÇIK MI? AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 2020

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıkladı:

"AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM’lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.