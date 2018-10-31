İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonrasında açıklanan rapora göre bulunan bebek cesedinin 30 cm boyunda olduğu, göbek kordonunun kesildiği, el ve yüzünün şekillendiği, cinsiyetinin erkek olduğu ve 22 ila 26 (6-6 buçuk aylık) olduğu belirtildi.

"KAN DONDURAN OLAYLA İLGILI SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

DNA örneği alınan bebeğin kime ait olduğu Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı yapılan soruşturmayla sürdürülüyor. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri başta olmak üzere incelemelerine devam ediyor.

Söke'de meydana gelen olayın en fazla konuşulan ayrıntısı sokak köpeğinin bebek cesedini bulup, AVM’nin içine bırakması oldu. Güvenlik kameralarında cesedin sokak köpeği tarafından AVM'ye getirildiği açıkça görülüyor. Olay; alışveriş merkezinde çalışan temizlik işçilerinin yiyecek satılan bir mağazanın önünde cenin olduğunu fark ederek, durumu polise bildirmesinin üzerine ortaya çıkmıştı.

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