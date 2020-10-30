Avokado; tropik bölgelerde yetişen, çekirdekli ve yeşil kabuklu bir meyvedir. Son senelerde popülerliğini hızla artıran, eskiden marketlerde bile pek sık rastlamadığımız avokadoya ulaşmak artık çok daha kolay. Ancak lezzetli olması için aldığınız avokadoların yumuşak olması gerekiyor. Avokado; Meksika, Hindistan ve bazı Afrika ülkelerinde yetiştirilen bir meyvedir. Kansere iyi gelmesi, cildi güzelleştirmesi, kolesterolü dengeleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlaması avokadonun yararları arasındadır. Ağaçta yetiştirilir. Dış kabuğunun yeşil ve engebeli olması sebebiyle “Timsah Armudu” olarak da isimlendirilir. Kabukları çıkarılarak açık yeşil renkte olan iç kısmı tüketilir.

Avokado; 20 değişik vitamin, mineral ve omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetlidir. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılamaktadır. Aşağıda oranlarını sıraladık:

K Vitamini günlük ihtiyacın: %26’nı

Folik Asit günlük ihtiyacın: %20’nı

C Vitamini günlük ihtiyacın: %17’ni

Potasyum günlük ihtiyacın: %14’nü

Vitamin B5 günlük ihtiyacın: %14’nü

Vitamin B6 günlük ihtiyacın: %13’nü

E Vitamini günlük ihtiyacın: %10’nu ve bunlara ilaveten; magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A vitamini, B1 (Thiamin) vitamini, B2 (Riboflavin) vitamini ve B3 (Niacin) vitamini içermektedir. Bir porsiyonunda; (100 g veya büyüklüğüne göre değişmekle beraber yaklaşık yarım avokado) 160 kalori, 2 gr protein, 15 gr sağlıklı yağ ve 9 gr karbonhidrat bulunuyor.

Avokadonun Faydaları Nelerdir?