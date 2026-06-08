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        Haberler Bilgi Gündem Avrasya Tüneli'nde kaza mı oldu? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı?

        Avrasya Tüneli'nde kaza mı oldu? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı?

        İstanbul trafiğinin kilit noktalarından Avrasya Tüneli'nde son durum ne? Sürücüleri tedirgin eden "kaza mı oldu?" sorusu gündemdeyken, tünelin neden kapalı olduğu merak ediliyor. Yetkililerden gelen ilk bilgiler ve alternatif güzergâhlar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Avrasya Tüneli’nde beklenmedik gelişme! Trafik akışı durdu mu, tünel neden kapatıldı? Olası kaza iddiaları sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte sürücülerin bilmesi gereken son dakika detayları…

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        AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

        Yetkililer, kazaya karışan aracın tünelden çıkarılması ve oluşan su birikintisinin temizlenmesi için ekiplerin kesintisiz şekilde çalıştığını açıkladı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, trafik akışının yeniden normale dönmesi adına yoğun bir müdahale yürütüldüğü ifade edildi. Sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarı yapılırken, bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

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