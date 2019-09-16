Avrupa Komisyonunun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, "internet vergisi" üzerine küresel bir uzlaşma sağlanamazsa bile AB'nin dijital hizmetlere tek başına vergi getirmeyi planladığını söyledi.

İtalya eski başbakanı Gentiloni, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, "İlk görevim OECD/G20 seviyesinde yani küresel seviyede bir internet vergisi getirip getiremeyeceğime bakmak olacak çünkü en etkili çözüm bu olacaktır" dedi. Gentiloni, "Komisyon 2020'ye kadar bir uzlaşmaya varmaya çalışacaktır fakat eğer bu mümkün olmazsa benim görevim bir internet vergisi sunmak... beklemeyi düşünmüyoruz" diye ekledi.

DİĞER İŞLETMELER YÜZDE 23 ÖDÜYOR

Avrupa Komisyonu'nun hesaplamalarına göre birlik üyelerinde ortalama bir işletme kârları üzerinden yüzde 23 oranında vergi öderken, internet devleri yüzde 8-9 aralığında bir vergi ödüyor. Bu sebeple Google, Facebook gibi internet devlerinden 'adil' oranda bir vergi almanın yollarını arıyor.

Burada Avrupa Komisyonu'nun görevi AB genelinde uygulanacak yeni bir internet vergisi sistemi oluşturmak. Komisyon'un çalışması sonucu ortaya çıkacak teklif tüm birlik üyelerinin onayına sunulacak. Ancak tüm üyeler bir konsensus oluşmasını beklemiyor. Fransa temmuz ayında çıkardığı yasayla küresel çapta en az 750 milyon euro cirosu olan ve bu cironun asgari 25 milyon eurosunu Fransa'dan kazanan internet şirketlerine yeni bir vergi getirdi.

FRANSA CİRO ÜZERİNDEN YÜZDE 3 ALMAYA BAŞLADI

Çıkarılan kanuna göre söz konusu şirketler Fransa'da yaptıkları satışların yüzde 3'ü kadar vergi ödemek zorunda kalacak. Bu yeni vergi 2019 geneli için uygulanacak. Fransa Maliye Bakanlığı yeni vergi sayesinde bütçeye sadece bu yıl 400 milyon euroluk katkı sağlanacağını açıkladı. Bu uygulama başta Facebook ve Google olmak üzere Amazon, Apple gibi ABD'li şirketleri de etkileyecek.

Bu sebeple ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'daki bu yeni vergi çalışmalarına yüksek esle itiraz ediyor. Trump yönetimi Fransa'nın getirdiği yüzde 3'lük vergiyle ilgili olarak temmuz ayında yaptığı açıklamada "Bu verginin ABD'li şirketlere mantıksız bir yük getirip getirmediğine ve ayrımcı olup olmadığına yönelik bir soruşturma başlatılacak" ifadeleri yer aldı.

ABD'YE YANIT: BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ

Buna karşılık Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Fransa'nın bağımsız bir devlet olarak kendi vergilerini kendisinin belirlediğini söyledi. Fransız hükümeti bunun yanında uluslararası bir internet vergisi getirilmesi durumunda mevcut yüzde 3'lük verginin uygulanmayacağını açıkladı. Yani Avrupa Komisyonu yeni bir teklifle gelir ve birlik üyeleri de bu yeni vergi sistemini benimserse Fransa'nın yüzde 3'lük vergisi geçersiz olacak.