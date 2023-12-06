Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Diğer Avrupa Birliği satılmayan giysi ve ayakkabıların imhasını yasakladı

        Avrupa Birliği satılmayan giysi ve ayakkabıların imhasını yasakladı

        Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, "sürdürülebilir ürünlere yönelik eko-tasarım" düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, 2 yıl içinde Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Birliği satılmayan giysi ve ayakkabıların imhasını yasakladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        AFPAFP

        Yusuf Özkan, Lahey

        Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, “sürdürülebilir ürünlere yönelik eko-tasarım” düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, 2 yıl içinde Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak.

        Avrupalı üreticiler, her yıl satılmayan veya iade edilen milyonlarca ton giyilmemiş giysi ve ayakkabıyı çöp yakma fırını ya da parçalama tesislerine gönderiyor.

        AB genelinde kişi başına yıllık 11 kilo tekstil ürünü çöpe atılıyor.

        Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, "kıt malzemelerin israfı" olarak değerlendirdiği bu uygulamanın çevreye, iklime ve halkın bütçesine zarar verdiğini gerekçesiyle yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı.

        AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra 2 yıl içinde bütün üye ülkelerde yürürlüğe girecek yeni yasa, üreticileri daha sürdürülebilir ürünler üretmeye teşvik edecek.

        Yeni düzenleme ile daha uzun süre dayanan, daha kolay onarılabilir ve yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak.

        Üreticilerin, geri dönüştürülmesi daha kolay ürünlere yönelmesi ve üretim sırasında hammadde, enerji ve su kullanımının azaltılması konusunda da yeni kurallar getirilecek.

        Yasa çerçevesinde, doğru ve güncel bilgilerin yer aldığı dijital “ürün pasaportları” uygulaması ile tüketicilerin bilinçli satın alma tercihleri yapmasına olanak sağlanacak.

        Üreticiler, satılmayan ürünlerin imha nedeni ve miktarı konusunda resmi otoritelere her yıl kapsamlı rapor vermek zorunda olacak.

        Yeni yasal düzenleme giysi ve ayakkabının yanı sıra, mobilya, yatak, lastik, deterjan, boya, demir, çelik ve alüminyum gibi malzemelerin sürdürülebilir şekilde üretimi ve kullanılması da amaçlanıyor.

        Avrupa Parlamentosu Raportörü Alessandra Moretti, "Gezegenimize, sağlığımıza ve ekonomimize büyük zarar veren 'al, yap, at' modeline son vermenin zamanı geldi" dedi.

        Yeni ürünlerin herkese yararlı, gezegene saygılı ve çevreyi koruyacak şekilde tasarlanacağını vurgulayan Moretti, şunları söyledi:

        “Sürdürülebilir ürünler norm haline gelecek ve tüketicilerin enerji tasarrufu yapmalarına, onarım yapmalarına ve alışveriş yaparken akıllı çevresel seçimler yapmalarına olanak tanıyacak. Satılmayan tekstil ve ayakkabıların imhasının yasaklanması, hızlı moda üreticilerinin ürünlerini üretme biçiminde de bir değişime katkıda bulunacaktır.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz